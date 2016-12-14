Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 16:34

Arda Belgeseli “Cinnet Mevsimi”nin Galası Cuma Akşamı

Arda Belgeseli 'Cinnet Mevsimi”nin Galası Cuma Akşamı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Geçen yıl hayatını kaybeden Arda Erkan’ın hikâyesinden yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs’ta sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen “Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin galası Cuma günü yapılıyor.

Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan’ın verdiği bilgiye göre, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı bir saatlik belgesel, Kıbrıs’ta konuyla ilgili ilk kapsamlı belgesel niteliği taşıyor.

Cuma gecesi Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Turuncu Salon’da saat 20.00’de başlayacak gösterime, basın ve tüm halk davet edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

'HER AYAK SESİNDE...'
Artık yüzleri gülüyor!

Haberi Oku