Arda Belgeseli “Cinnet Mevsimi”nin Galası Cuma Akşamı

Geçen yıl hayatını kaybeden Arda Erkan’ın hikâyesinden yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs’ta sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen “Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin galası Cuma günü yapılıyor.
Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan’ın verdiği bilgiye göre, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı bir saatlik belgesel, Kıbrıs’ta konuyla ilgili ilk kapsamlı belgesel niteliği taşıyor.
Cuma gecesi Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Turuncu Salon’da saat 20.00’de başlayacak gösterime, basın ve tüm halk davet edildi.