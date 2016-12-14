Arda Belgeseli “Cinnet Mevsimi”nin Galası Cuma Akşamı

Cuma gecesi Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Turuncu Salon’da saat 20.00’de başlayacak gösterime, basın ve tüm halk davet edildi.

Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan’ın verdiği bilgiye göre, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı bir saatlik belgesel, Kıbrıs’ta konuyla ilgili ilk kapsamlı belgesel niteliği taşıyor.