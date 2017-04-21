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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi İnşa Ediliyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen, &#34;Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi&#34; oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde düzenlenen ve iki günlük çalıştayın ilk günü tamamlandı. The Management Centre moderatörlüğünde yapılan &#34;Ülkesel Planlama ve İnşaat Sektörü&#34; konulu çalıştaya şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, emlakçılar ve kamudan uzmanlar katkı koydu.

Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi İnşa Ediliyor
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen, "Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi" oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde düzenlenen ve iki günlük çalıştayın ilk günü tamamlandı. The Management Centre moderatörlüğünde yapılan "Ülkesel Planlama ve İnşaat Sektörü" konulu çalıştaya şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, emlakçılar ve kamudan uzmanlar katkı koydu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü "Gayrimenkul Sektöründe Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Ekonomik Vizyon" konulu ikinci çalıştayın yapılmasının ardından, The Management Centre uzmanları tarafından çalıştay çıktıları analiz edilerek raporlanacak  ve ülkede ilk kez Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi ortaya çıkacak. Açıklamada şöyle denildi:

STRATEJİ RAPORUNUN DEVLET POLİTİKASI OLMASI HEDEFLENİYOR

“Birlik, ortaya çıkan stratejiyi devlet kurumları ile paylaşarak, bunun bir devlet politikası olmasını talep edecek.

İLK AŞAMADA VERİ TOPLANDI

Dört ayı aşkın süredir devam eden çalışmalar kapsamında, birinci aşama olarak "Birincil ve İkincil Kaynak Taraması", "Yapılandırılmış Mülakatlar" ve "Odak Grup Toplantıları" yapılarak veriler toplandı.

İKİNCİ AŞAMA; "STRATEJİ OLUŞTURMA ÇALIŞTAYI"

Strateji hazırlanmasının ikinci aşamasını 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve 24 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan "Strateji Oluşturma Çalıştayı" oluşturuyor.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE EKONOMİK VİZYON" KONULU ÇALIŞTAY PAZARTESİ YAPILACAK

Üçüncü aşamada ise, 24 Nisan 2017, Pazartesi günü "Gayrimenkul Sektöründe Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Ekonomik Vizyon" konulu ikinci çalıştayın yapılmasının ardından, The Management Centre uzmanları tarafından çalıştay çıktıları analiz edilerek raporlanacak  ve strateji metni ortaya çıkacak.

UZMANLAR KATILDI

20 Nisan 2017, Perşembe günü gerçekleşen "Ülkesel Planlama ve İnşaat Sektörü" konulu çalıştaya şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, emlakçılar ve kamudan uzmanlar katkı koydu.

FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERİ VE AB MEVZUATI İNCELENDİ

Çalıştay, Management Centre Proje Koordinatörü İzge Arısal'ın sunumu ile başladı. Strateji hazırlama süreci ve çalıştay metodolojisini anlatan Arısal, KKTC, Güney Kıbrıs, Malta ve İrlanda'nın planlama sistemleri ve AB mevzuatı hakkında bilgi verdi.

Ülkesel Planlama ve İnşaat konusunda sorunların detaylı olarak irdelendiği çalıştayda katılımcılar çözüm önerileri ortaya koydu.

Çalıştayda son olarak, ortaya konulan öneriler önem derecesine göre katılımcılar tarafından oylandı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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