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24 Nisan 2017 Pazartesi 16:37

“arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi” Çalıştayı Sona Erdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen, &#34;Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi&#34; oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde düzenlenen ve iki gün süren çalıştay tamamlandı.

'arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi” Çalıştayı Sona Erdi
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen, "Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi" oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde düzenlenen ve iki gün süren çalıştay tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, The Management Centre moderatörlüğünde yapılan çalıştayın ilk gününde "Ülkesel Planlama ve İnşaat Sektörü" ve ikinci gününde "Gayrimenkul Sektöründe Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Ekonomik Vizyon" konuları irdelendi.

Çalıştaya şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, emlakçılar, hukukçular, akademisyenler ve kamudan uzmanlar katkı koydu. Sıradaki aşamada ise The Management Centre uzmanları tarafından çalıştay çıktıları analiz edilerek raporlanacak ve strateji metni ortaya çıkacak.

Çalıştayın ilk günü Management Centre Proje Koordinatörü İzgeArısal'ın sunumu ile başladı. Strateji hazırlama süreci ve çalıştay metodolojisini anlatan Arısal, KKTC, Güney Kıbrıs, Malta ve İrlanda'nın planlama sistemleri ve AB mevzuatı hakkında bilgi verdi.

Ülkesel Planlama ve İnşaat konusunda sorunların detaylı olarak irdelendiği çalıştayda katılımcılar çözüm önerileri ortaya koydu.

Çalıştayda son olarak ortaya konulan öneriler önem derecesine göre katılımcılar tarafından oylandı.

Çalıştayın ikinci gününde ise turizm ve yükseköğrenim sektörleriyle gayrimenkul sektörü arasındaki ilişki, gayrimenkul yatırımlarında uygulanan finansman kolaylıkları, teşvikler ve vergi kolaylıkları, yabancılara gayrimenkul satışı, tapu sistemi ve taşınmaz mal alımında aşamalar ile temel yasal düzenlemelere değinildi.

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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