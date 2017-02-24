Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 16:44

Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor

Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen "Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi" oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde, The Management Centre moderatörlüğünde Odak Grup Toplantıları yapıldı.

Birlik, ülkede bir ilk niteliğinde olan çalışma sonucunda ortaya çıkacak stratejiyi devlet kurumları ile paylaşarak, bunun bir devlet politikası olmasını talep edecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden verilen bilgiye göre, 21 - 24 Şubat tarihleri arasında yapılan dört günlük toplantılara kamu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra hukukçular, ekonomistler, mimar ve mühendisler, taşeronlar ve daha birçok meslek grubundan uzmanlar katkı koydu.

Bir süredir devam eden çalışma dahilinde ilk olarak arazi ve gayrimenkul geliştirilmesine ilişkin ülkedeki yasal ve idari düzenlemeler, bu düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile eksiklikler ve sektör temsilcileri ile toplumun algı ve beklentileri incelendi.

Ardından aralarında belediye başkanları ve kaymakamlık yetkililerinin de bulunduğu birçok ilgili meslek kuruluşlarından uzmanlar ile yapılan detaylı mülakatların tamamlanmasıyla çalışma odak grup toplantıları aşamasına gelindi.

Odak grup toplantılarının tamamlanmasının ardından ise yine sektörle alakalı kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılacak bir günlük çalıştayın sonuçları, The Management Centre uzmanları tarafından analiz edilip raporlanarak, strateji metni ortaya çıkarılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi 25 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi
İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis Plebisitinin Anılması Kararını Protesto Etti İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu...
Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme...
Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme Destek Belirtti Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme...
Karayolları Dairesi’nden Açıklama... Karayolları Dairesi’nden Açıklama...
Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

25 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa&nbsp; Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul edecek....

Haberi Oku