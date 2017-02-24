Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen "Arazi ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi" oluşturularak, strateji metni hazırlanmasına yönelik çalışma çerçevesinde, The Management Centre moderatörlüğünde Odak Grup Toplantıları yapıldı.

Birlik, ülkede bir ilk niteliğinde olan çalışma sonucunda ortaya çıkacak stratejiyi devlet kurumları ile paylaşarak, bunun bir devlet politikası olmasını talep edecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden verilen bilgiye göre, 21 - 24 Şubat tarihleri arasında yapılan dört günlük toplantılara kamu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra hukukçular, ekonomistler, mimar ve mühendisler, taşeronlar ve daha birçok meslek grubundan uzmanlar katkı koydu.

Bir süredir devam eden çalışma dahilinde ilk olarak arazi ve gayrimenkul geliştirilmesine ilişkin ülkedeki yasal ve idari düzenlemeler, bu düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile eksiklikler ve sektör temsilcileri ile toplumun algı ve beklentileri incelendi.

Ardından aralarında belediye başkanları ve kaymakamlık yetkililerinin de bulunduğu birçok ilgili meslek kuruluşlarından uzmanlar ile yapılan detaylı mülakatların tamamlanmasıyla çalışma odak grup toplantıları aşamasına gelindi.

Odak grup toplantılarının tamamlanmasının ardından ise yine sektörle alakalı kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılacak bir günlük çalıştayın sonuçları, The Management Centre uzmanları tarafından analiz edilip raporlanarak, strateji metni ortaya çıkarılacak.