Arapköy’de Abdulgani Mirdat’a ait ikametgâhta yangın çıktı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın saat 14.30 sıralarında, Arapköy’deki ikametgahın mutfağında bulunan yanar haldeki piknik tüpünün çarpma sonucunda çekyat üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan çekyat, çamaşır makinesi, derin dondurucu, mutfak dolapları, iki adet televizyon, bir adet yatak, masa ve sandalyeler yandı. Diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.



