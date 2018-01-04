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Aralık Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

Aralık Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

04 Ocak 2018 Perşembe 14:48
Aralık Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
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HAYAT PAHALILIĞI ARALIK AYINDA YÜZDE 1,69 ARTTI. YILLIK ENFLASYON 14,68…


Hayat pahalılığı, Aralık ayında yüzde 1,69 arttı. 2017 yılı enflasyonu  ise yüzde 14,68 olarak gerçekleşti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, 2017 yılı Aralık ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranlarını  belirledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,  Tüketici Fiyatları Genel Endeksi bir önceki aya göre %1.69 değişim gösterdi.  2017 yılı enflasyonu ise %14.68 oldu.

2017 yılının ilk 6 ayında  enflasyon oranı %7.68 olarak tespit edilmişti.

Kasım ayına göre, endekste  yer alan  449 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 49 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

EN YÜSKEK ARTIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE 

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; % 150 ile Milli Piyango bileti (Türkiye Cumhuriyeti), % 61.07 ile kavun ve % 30.36 ile  elektrikli mikser oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %30.14 ile  salatalık, %29.64 ile brokoli ve %23.03 ile  çiçek lahanası  olarak sıralandı.
 

Ana mal gruplarında bir önceki aya göre değişim oranı şu şekilde gerçekleşti:
 

Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.35 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.17 artış; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.05 artış; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.50 artış; Ulaştırma ana grubunda %1.24 artış; Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.73 artış; Eğitim ana grubunda %0.66 artış; Haberleşme ana grubunda %0.63 artış; Sağlık ana grubunda %0.52 artış; Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.43 artış; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.36 artış; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.17 artış.
 

Aralık ayında en yüksek artış gösteren ana grup Eğlence ve Kültür olurken, yükselişte  Piyango biletleri ile bazı yerli gazetelerin fiyat artışlarının etkili olduğu belirtilen açıklamaya göre, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu ise, sebze-meyve, ekmek ve  kuzu etindeki  fiyat artışları nedeniyle  en çok artış gösteren ikinci  ana grup oldu.
 

Aralık ayında endekse döviz kurlarının ortalaması artı olarak yansıdı. 
 

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun tümünde  artış gözlendi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 15:54
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