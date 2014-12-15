Lefkoşa’da bir araçta uyuşturucu bulundu, biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün gece bir araçta arama yapan polis, beş ayrı paket içerisinde 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu buldu ve araç sürücüsü 22 yaşındaki A.K ile araçta bulunan 29 yaşındaki kadın A.D’yi tutukladı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, 15 bin Dolar ve 4 bin Euro civarında nakit parayla çıkış yapmaya çalışan 44 yaşındaki Y.E de dün Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Dün Ercan’da ayrıca 44 yaşındaki E.K de 18 bin Dolar ve 8 bin TL nakit parayla yakalandı.

10 bin Euro veya karşılığı döviz/Türk Lirası’ndan fazla nakit para çıkışına izin verilmeyen KKTC’de, 2 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da 62 yaşındaki Kemal İrgare’nin evinde hayatını kaybettiği ve 52 yaşındaki Ali Karakuş’un perşembe gününden beri kayıp olduğu da bültende yer aldı.