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23 Temmuz 2017 Pazar 09:29

Araçları Kiralayan kişiler değil başkaları da kullanıyor

Araçları Kiralayan kişiler değil başkaları da kullanıyor
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 Araçları Kiralayan kişiler değil başkaları da kullanıyor

Kıbrıs Manşet’e ulaşan okurumuz özellikle ülkemize öğrenci olarak gelen gençlerin kiralamış oldukları araçları kendilerinin kullanmadığı iddia edildi

KKTC’de araç kiralama kurallarına göre aracı sadece kiralayan kişi kullanması gerekirken zaman zaman kiralık araçlar kiralayan kişinin ehliyetli veya ehliyetsiz arkadaşları tarafından da kullanıldığı iddia ediliyor.

Kıbrıs Manşet’e ulaşan okurumuz, kendi evinin yanındaki apartman dairesinde kalan Afrika uyruklu öğrencilerin bir hafta önce araç kiraladığını ancak bu aracın da evde kalan farklı farklı kişilerce kullanıldığını iddia edildi.

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Araçları Kiralayan Kişiler Değil Başkaları Da Kullanıyor
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