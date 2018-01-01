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Aracın Çarptığı İki Yaya Hayatını Kaybetti

Aracın Çarptığı İki Yaya Hayatını Kaybetti

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:20
Aracın Çarptığı İki Yaya Hayatını Kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre bu sabah saat 02:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu 8-9 km’leri arasında Adnan Tokmak (E-32), yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri bayan olmak üzere iki şahsa çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki yaya şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda yaşamlarını yitirmişlerdir. Araç sürücüsü Adnan TOKMAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BRT

Son Güncelleme: 01.01.2018 09:31
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