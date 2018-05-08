Araca sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

İnönü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, Nahit Korkmaz yönetimindeki KF 026 plakalı araç ile İbrâhim Gümüşatam (E-54) yönetimindeki EF 300 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta sıkışan İbrahim Gümüşatam itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Olayda yaralanan her iki araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

