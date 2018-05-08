Araç plakalarında değişiklik için son tarih 31 Ocak 2019

KAYDI YAPILMIŞ ARAÇ PLAKALARINDA BEYAZ ZEMİNE GEÇİLMESİ İÇİN 10 YIL ÖNGÖREN TÜZÜK DEĞİŞTİRİLDİ, SÜRE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

ARAÇ PLAKALARINI DEĞİŞTİRMEYEN ARAÇ SAHİPLERİNE CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANACAK

KİRALIK ARAÇ PLAKALARINDA ALINAN KIRMIZI ZEMİNLİ PLAKALARA GEÇİŞ İÇİNSE SON TARİH 2 TEMMUZ 2018



Geçtiğimiz yıl hayat bulan, kaydı yapılmış araç plakalarında beyaz zemine geçilmesi için 10 yıl süre öngören tüzükte değişikliğe gidildi, süre aşağıya çekildi.

Buna göre, tüm araç plakaları 31 Ocak 2019’a kadar, metal ve beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı harf ile sayı olacak, Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nin de mührünü taşıyacak şekilde değiştirilecek.

Araç plakalarındaki değişiklik, Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarında, tüzükte belirtildiği gibi yapılacak.

Söz konusu tarihe kadar araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine cezai müeyyide uygulanacak. Kiralık araç plakalarında alınan kırmızı zeminli plakalara geçiş içinse son tarih 2 Temmuz 2018.

Eski düzenlemeye göre, kaydı olan araçların plakalarının yenilenmesi için tanınan süre 2027’de dolacaktı. Karar geçtiğimiz yıl alınmıştı.

İçinde bulunduğumuz yıla göre araçlarının plakalarını değiştirmek için 9 yılı daha olan sürücülerin yeni düzenlemeyle beyaz zemine geçmesi için bir yıldan az süresi var.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada karar şöyle duyuruldu:

“Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü, H(K-I) 1987-2016 sayı ve 27.12.2016 tarihli kararda yer alan geçici 1’inci maddede kaydı yapılmış olan motorlu araç sahiplerinin plakalarını on yıl içerisinde değiştirebilmesi için ilgili maddede değişiklik yapılarak söz konusu süre 31 Ocak 2019’a çekilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmıştır. “

Sürenin erkene çekilmesinin nedenleri ise şu ifadelerle aktarıldı:

“Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası tahtında Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün değiştirilmesi. Motorlu araçların hüviyetlerini gösteren ‘Plaka Sabit Görünümlü Hız Tespit Kameraları’ tarafından tanınabilmesi için online sistemle merkeze bildirilmesi.”

