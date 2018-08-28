Araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başladı!



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınması dün tamamlanarak, bugün itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başladı.



Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski KTHY rezervasyon binasına taşınması çalışmaları, Kurban Bayramı tatili süresince devam ederken, elektronik aksamın kurumu ve idari personelin odalarının hazırlanması için binada bazı tadilat işleri de gerçekleştirildi.



Binada ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için iki de rampalı giriş bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Dairenin yeni binasının yapımı tamamlanana kadar eski KTHY rezervasyon binasında halka hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.



İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME



Açıklamada, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde oluşan yoğunluğun giderilmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilme adına seyrüsefer harçlarının internet üzerinden ödenmesini sağlayacak olan sistemin 2018’in sonuna doğru devreye girmesinin hedeflendiği de kaydedildi.



Açıklamada, Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyen vatandaşların, “1300”ü tuşlayarak “Alo Araç Kayıt Destek Hattı”ndan yararlanabilecekleri belirtildi.



ÖZÜR



Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin tüm personeli ve teknik imkânlarıyla, halka en iyi hizmeti vermek için gerekli çabayı göstermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılamamasından dolayı bugün baş gösteren yoğunluk ve yaşanılan aksaklıklar nedeniyle halktan özür dilendi; gerekli anlayışı gösterdikleri için de teşekkür edildi.





