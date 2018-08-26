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Araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği Eski KTHY Binasına Taşınıyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.

Araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği Eski KTHY Binasına Taşınıyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:32
Araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği Eski KTHY Binasına Taşınıyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, halka yeni binada sorunsuz şekilde hizmet verebilmek için, sadece Lefkoşa Merkez Şubenin, yarın kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, Amirliğe bağlı tüm işlemlerin 28, 29 ve 31 Ağustos günleri mesai saatlerinde yapılabileceği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 15:35
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