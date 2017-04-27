Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 14:10

Araç Kayıt Dairesinde Darp…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi için 5 Mayıs’a kadar yeni bir bina tayin edilmemesi ve yeni istihdam yapılmaması halinde süresiz greve gitme uyarısında bulundu. KTAMS, bugün Şube’de bir çalışanın darp edilmesi üzerinde öğle saatlerinde bina önünde&nbsp; eylem gerçekleştirdi.

Araç Kayıt Dairesinde Darp…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KTAMS, ARAÇ KAYIT VE RUHSATLANDIRMA ŞUBESİ’NDE SÜRESİZ GREV UYARISINDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi için 5 Mayıs’a kadar yeni bir bina tayin edilmemesi ve yeni istihdam yapılmaması halinde süresiz greve gitme uyarısında bulundu.

KTAMS, bugün Şube’de bir çalışanın darp edilmesi üzerinde öğle saatlerinde bina önünde  eylem gerçekleştirdi.

Darp olayını, Şubede yeterli çalışanın bulunmaması ve bina yapısının iyi hizmet verecek durumda olmamasına bağlayan KTAMS, Şube için yeni bina belirlendiğini, bu binanın kiralanması kararının Bakanlar Kurulu’nda 5 Mayıs’a kadar alınmaması ve Şube için istihdam takviyesi yapılmaması halinde süresiz grev ve eylem yapacakları uyarısında bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Şube önünde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada, Hükümetlerin Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde yaşanan sorunlara duyarsız kaldığını iddia etti.

Günde 600 bin TL tahsilat yapan, bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılandığı Şube’ye yeni istihdam yapılması ve binanın iyileştirilmesi için pek çok kez eylem yapıldığını kaydeden Kaptan, “Boşta oturarak maaş alsın diye istihdam ediyorlar, ama gerek bina gerekse eleman eksikliği için onlarca kez eylem yapılıyor ama ne yazık ki burada çalıştırmak için eleman bulamıyorlar, çünkü partilileri iş yapmak istemiyor diye burada çalıştırılmıyor” dedi.

Şube için yeni bir bina tespit edildiğini, kirasının da belirlendiğini ancak kiralanması için Bakanlar Kurulu’na iki aydır götürülemediğini de iddia eden Kaptan, “Cumaya kadar ihale ile belirlenen binanın Bakanlar Kurulundan geçmemesi, burada istihdamlar sağlanmadığı takdirde, süresiz grev de dahil hiçbir sorumluluğumuz yoktur” dedi.

Kaptan, bugün, yapılmayan işlerden dolayı halkın çalışanlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
“Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere” De Müsaade Etmeyeceğiz “Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere”...
EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta Dış Ticaretin Desteklenmesi İçin Kaynak Ayırdı EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta...
Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat” Adlı Kitabı Tanıtıldı Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Haberi Oku