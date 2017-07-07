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07 Temmuz 2017 Cuma 07:09

Araç geçerken 2 araca çarptı

Araç geçerken 2 araca çarptı
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Araç geçerken 2 araca çarptı

İskele – Ercan Anayolu üzerinde birinci İskele kavşağında dün meydana gelen kazada 3 araç büyük hasar gördü

İskele – Ercan Anayolu üzerinde birinci İskele kavşağında dün meydana gelen kazada 3 araç büyük hasar görürken ortalık savaş alanına döndü. Elde edilen bilgilere göre, dün saat 16:15 raddelerinde Şükrü Akçaay, yönetimindeki KN 638 plakalı araçla İskele istikametinden Ercan istikametine doğru 90 km’yi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde ayni istikamete doğru seyreden Mustafa Organ yönetimindeki JY 096 plakalı aracı sağlayıp geçti. Şükrü Akçaay kullanımındaki araçla önünde seyreden aracı sağlayıp geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada Ercan istikametinden İskele istikametine doğru seyreden Cevat Menekşe yönetimindeki THL 948 plakalı taksi aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan THL 948 plakalı taksi araç gidişine göre yolun solundan çıkıp Karayolları Dairesine ait trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde 2 takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

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İkinci bir araca da çarptı…

Şükrü Akçaay yönetimindeki KN 638 plakalı araç çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulup giderek yine Ercan istikametinden İskele istikametine doğru seyreden Hamdi Ünal yönetimindeki NS 652 plakalı arabanın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her 3 araçta da büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Yenidüzen

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