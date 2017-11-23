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23 Kasım 2017 Perşembe 16:26

Araç Faresi Yakalandı

Araç Faresi Yakalandı
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Araç Faresi Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat ve Minareli köyde park halinde bulunan kamyonlardan akü çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Volkan Karadağ bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Volkan Karadağ'ın 21-22 Kasım 2017 tarihleri 23.30 - 07.00 saatleri arasında Minareli köyde Ali Gezmen'in sorumluluğunda bulunan Kaskon şirketine ait park halindeki NV 697 plakalı kamyonun iki adet çelik marka 150 Amper aküsünü yerinden söküp sirkat ettikten sonra bu sefer Değirmenlikte sakin Mehmet Soğancı'ya ait Matyat şehitler sokak üzerinde park edilmiş vaziyette bulunan GE 045 plakalı kamyonun bir adet 90 Amper çelik marka aküsü ile bir adet 105 Amper inci marka aküsünü yerinden söküp sirkat ettiğini söyledi.

Polis zanlının çalmış olduğu aküler ve olay günü kullanmış olduğu aracın tespit edildiğini ve gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis zanlının ifadesinde ayrıca benzer şekilde birçok akü daha aldığını itiraf etmesi üzerine soruşturmanın derinleştiğini bu nedenle ilk etapda tahkikat maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

 
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Anahtar Kelimeler
Volkan KaradağHırsızHırsızlık
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