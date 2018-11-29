Araç fareleri yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli, iki zanlının, 25-26 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da 16 ayrı adreste park halinde bulunan araçlardan akü ve ayrıca 5 adet tüp gaz sirkat ettiklerini söyledi. Civisilli, Güzelyurt’ta tespit edilip, tutuklandıklarını ve ikametgahlarında yapılan aramada sirkat edilen akülerden 4 tanesinin tasarruflarında tespit edildiğini belirtti. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini söyleyen Civisilli, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

