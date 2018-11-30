Araç fareleri sorguda

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Cemil Awwat, olayla ilgili bulguları aktardı. Awwat, iki zanlının, 25-26 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da 19 ayrı adreste park halinde bulunan araçlardan akü, 5 adet tüp gaz sirkat, 5 adet 5 litrelik zeytinyağı, 5 tane 10 kiloluk tüp gaz ve alet kasaları sirkat ettiklerini

söyledi. Awwat, Güzelyurt’ta tespit edilip, tutuklandıklarını belirtti.

Awwat, sirkat edilen akülerden 8 tanesinin zanlıların sattıkları hurdacıda tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Cemil Awwat, zeytinyağlarından üçünün, tüplerden üçünün bulunduğunu söyleyerek, 11 akünün hala arandığını kaydetti.

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini söyleyen Awwat, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

