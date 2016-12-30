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Kayıp Aranıyor!

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30 Aralık 2016 Cuma 15:53

Araç Alevlere Teslim Oldu

Araç Alevlere Teslim Oldu
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Araç Alevlere Teslim Oldu
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Çukurova kavşağı yakınlarında bir aracın dün gece 23.40 sıralarında aniden alev alması, yoldan geçen diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Muhammed Gichgeldiyev (E-20) yönetimindeki DH 886 aracı ile hareket halindeyken araç klimasını açtı, ardından çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine hızlı bir şekilde gelen Lefkoşa İtfaiye ekipleri kısa zamanda yangına müdahale ederek olası başka bir tehlikeyi engelledi. Kaza sonucunda kullanılmaz hale gelen araç, olay yerine çağırılan çekici tarafından kaldırılırken, herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay sırasında yoldan geçen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de durarak olay hakkında bilgi aldı.


Diyalog


 
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