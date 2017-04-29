Arabayı Taş Duvara Vurdu

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün sabah saat 10.30 raddelerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü Diana Ovanesyon ve araçta yolcu olarak bulunan Mara Hreshidze hafif yaralandı.Görgü tanıklarının verdiği bilgide, Diana Ovanesyon’un Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği esnada yönetimindeki NN 930 plakalı aracın direksiyonunu sağa doğru kırarak Karayollarına ait taş duvara çarptığı öğrenildi.Kazanın hemen ardından hafif yaralanan Diana Ovanesyon ve araçta yolcu olarak bulunan Mara Hreshidze Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılar yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, polisten edinilen bilgide NN 930 plakalı araçta 15 bin TL hasar meydana geldi.Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.