Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 10:21

Arabasıyla Dereye Uçtu

Arabasıyla Dereye Uçtu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Arabasıyla Dereye Uçtu
Lefkoşa’dan Girne’ye giden 65 yaşındaki Paul Fletcher ilginç ve üzücü bir kaza geçirdi

Lefkoşa’dan Girne’ye giden 65 yaşındaki Paul Fletcher dün saat 15.00 sıralarında ilginç ve üzücü bir kaza geçirdi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Paul Fletcher, yönetimindeki araçla birlikte dereye uçtu.

Elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa-Girne anayolunun 1-2 km’leri arasında, saat 15.00 sıralarında Girne istikametine doğru seyreden Paul Fletcher (E-65), yönetimindeki JP 168 plakalı aracı ile yolun solundan çıkarak dere yatağına düştü. Araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Wendy Michelle New (K-65) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.

Ortaköy’de korkutan kaza…
Öte yandan Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde, saat 14.30 sıralarında Ekrem Bilir (E-52) yönetimindeki araç, şerit değiştirmek isterken aynı istikamete doğru giden PB 451 plakalı motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal’ın (E-24) kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpışma nedeniyel motosikletinin üzerinden düşerek yaralanan Hüseyin Topal olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Dairesi Uyardı.. Meteoroloji Dairesi Uyardı..
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Meteoroloji Dairesi Uyardı..
Meteoroloji Dairesi, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara...

Haberi Oku