Arabasıyla Dereye Uçtu



Lefkoşa’dan Girne’ye giden 65 yaşındaki Paul Fletcher dün saat 15.00 sıralarında ilginç ve üzücü bir kaza geçirdi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Paul Fletcher, yönetimindeki araçla birlikte dereye uçtu.Elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa-Girne anayolunun 1-2 km’leri arasında, saat 15.00 sıralarında Girne istikametine doğru seyreden Paul Fletcher (E-65), yönetimindeki JP 168 plakalı aracı ile yolun solundan çıkarak dere yatağına düştü. Araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Wendy Michelle New (K-65) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.Öte yandan Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde, saat 14.30 sıralarında Ekrem Bilir (E-52) yönetimindeki araç, şerit değiştirmek isterken aynı istikamete doğru giden PB 451 plakalı motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal’ın (E-24) kullandığı motosiklete çarptı.Çarpışma nedeniyel motosikletinin üzerinden düşerek yaralanan Hüseyin Topal olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Diyalog