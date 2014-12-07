Arabasını Çalan Hırsıza Teşekkür Etti

Tayland’ın Khon Kaen şehrinde bir öğretmen geçen ay çalınan arabasını tamir edip yepyeni hale getirdiği için hırsıza teşekkür etti.





Prayoon Sudcha (56) yepyeni görünen Toyota marka aracına bir aylık aradan sonra kavuştuğu ve aracının tüm arızalarının giderilmesinin yanısıra modifiye edilerek çok daha güzel bir hale getirildiği için sürekli gülümsüyor.



Sudcha bir ay önce arkadaşlarıyla şehir merkezinde içki içmeye gitmişti. Çok sarhoş olduğu için evine gitmek yerine yol kenarına aracını çekip uyumayı tercih etti. Sabah uyandığında o yol kenarından çok daha uzakta bir parktaydı ve aracının içinde zayıf bir genç vardı. Kendisini evine götürmek için ikna eden gence güvenen adam hala sarhoştu ve araçtan çıkar çıkmaz genç gaza bastı ve uzaklaştı. Sudcha da bu durumu polise rapor etti.







Arabayı çalan Pichet Prompakdee (25) adlı hırsız bir Güney Kore restoranında garson olarak çalışıyordu ve çaldığı araca epeyce masraf yapmıştı. Arabayı boyamış, lastiklerini değiştirmiş, aracın iç ve dış kısmını modifiye edip geliştirmiş. Ardından da önceden kendine ait olan ama kredilerini ödeyemediği için elinden banka zoruyla alınan aracının plakasını çaldığı araca taktı.

Olay yerindeki kameraları inceleyen polis, Prompakdee’nin kullandığı aracı yakın takibe aldı. Bir polis denetim noktasında aracın kendisine ait olduğunu belgeleyemedi ve araca el konuldu. Sonrasında da sahibi Sudcha’ya teslim edildi. Sudcha aracı çalan hırsıza arabasını yenilediği ve modifiye ettiği için çok teşekkür etti. Şikayetçi olmadığını ifade etti.