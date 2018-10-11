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Arabalardan Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

Arabalardan Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
Arabalardan Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

POLİSİYE OLAYLAR…

GAZİMAĞUSA’DA KİMLİK KARTI SAHTELEYEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da park halindeki bir araçtan para ve cüzdan çaldığı için tutuklanan bir zanlının, daha önce de Gönyeli’de benzer bir suç işlediği belirlendi.

Lefkoşa’da Erdal Nadzhi Mehmed kullanımındaki araçtan dün saat 10.30’da 50 TL nakit para ile cüzdan çalındı.

Polis, zanlı olarak adı ve soyadının ilk harfleri S.F.E.M. (E-34) olarak açıkladığı kişiyi tutukladı. Konuyla ilgili soruşturmada, zanlının dün saat 10.00 sıralarında Gönyeli’deki Sismar Market önünde park halinde bulunan Ali Aktaş’ın kullanımındaki araçtan bir cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.

ATM’DE UNUTULAN CEP TELEFONU ÇALINDI

Girne’de dün öğleden sonra bir ATM cihazı üzerinde unutulan cep telefonu çalındı, olayla ilgili zanlı görülen bir kişi tutuklandı.

Polis, Serkan Kartal’ın dün saat 15.30 sıralarında, İskenderun Caddesi’ndeki ATM cihazı üzerinde unuttuğu cep telefonunun çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma neticesinde zanlı görülen C.K. (E-37) tutuklandı.

KİMLİK KARTINI SAHTELEMEKTEN İKİ TUTUKLU

Gazimağusa’da kimlik kartı sahteleyen iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, ağustos ve eylül ayları içinde Gazimağusa’da A.T.(E-46) ve A.K.(E-46), A.K. adına kimlik kartı almak için başka bir şahıs adına düzenlenen kimlik kartındaki fotoğrafı çıkarıp, A.K.’nin fotoğrafını yapıştırdı.

Olayın ortaya çıkmasıyla söz konusu iki kişi resmi evrak sahtelemekten tutuklandı.

HEMMINGS’İN ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ

İskele’de geçtiğimiz pazar evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Stephen Hemmings’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlendi.

Polis, dün yapılan otopsi sonucunda Hemmings’in “kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:13
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