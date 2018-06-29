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Arabahmet İyilik Evi’nde hasat zamanı

Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Doğa ve Ekoloji Kulübü öğrencileri “Ekolojik Tarım” faaliyeti kapsamında ektikleri sebze ve meyvelerden ilk hasatlarını aldılar.

Arabahmet İyilik Evi’nde hasat zamanı

Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Doğa ve Ekoloji Kulübü öğrencileri “Ekolojik Tarım” faaliyeti kapsamında ektikleri sebze ve meyvelerden ilk hasatlarını aldılar.

29 Haziran 2018 Cuma 13:26
Arabahmet İyilik Evi’nde hasat zamanı

Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Doğa ve Ekoloji Kulübü öğrencileri “Ekolojik Tarım” faaliyeti kapsamında ektikleri sebze ve meyvelerden ilk hasatlarını aldılar.
Öğrenciler, 8 haftalık eğitim süresinin ardından “Permakültür Tarım” metotlarını uygulayarak yetiştirdikleri ilk ürünlerini topladılar.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, öğrenciler topladıkları ürünleri öğle yemeklerinde kullanılması için İyilik Evi mutfağına aktardılar.

8 HAFTA ÖNCE EKTİKLERİ PATLICAN, SEMİZOTU, SALATALIK VE DOMATESLERİ TOPLADILAR
Çocuklarla yapılan ekolojik tarım faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Arabahmet İyilik Evi Doğa ve Ekoloji eğitmeni Derviş Ali Özersoy, İyilik Evi öğrencileriyle kurumun bahçesinde özel olarak ayırdıkları bir toprak alana sebze ve meyvelerin yetişmesini öğrenmek için ekim yaptıklarını söyledi.
Bahçeye patlıcan, semizotu, domates ve salatalık ektiklerini belirten Özersoy, çocukların toprağa dokunarak, yetiştirecekleri ürünlerle birebir ilgilenerek güzel bir deneyim yaşadıklarını ve 8 haftanın sonunda büyük bir heyecanla ilk hasatlarını aldıklarını vurguladı.
“Çocuklar, evlerindeki domates, salata, patlıcan ve semizotunun topraktan sofraya ulaşma sürecini öğrendi. Bir amacımız da çocukların öğrendikleri bilgileri evlerine taşımaları ve ailelerini bu sürece dâhil ederek üretim yapmalarını sağlamak” diyen Özersoy, derslerinde ekolojik tarımın amacı, önemi ve nasıl yapılması gerektiği üzerinde durduklarını kaydetti.
Özersoy, “Ekolojik tarımın; toprak, su, hava, çevre ve doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermeyen sürdürülebilir bir üretim sistemi olduğunu, hem uygulama hem de teorik eğitimle anlatıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 16:41
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