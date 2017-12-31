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Araba İle Takla Attı

Araba İle Takla Attı

31 Aralık 2017 Pazar 12:19
Araba İle Takla Attı
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400 promil alkol tesiri altında direksiyona geçen sürücü gaza fazla basınca kaza kaçınılmaz oldu.

Başkent Lefkoşa’da Dereboyu ile Metehan bölgesini birbirnie bağlayan anayolda dün gece aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasını yapan sürücü 400 promil alkollü çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, dün gece saat 22.00 sıralarında Shamurad Dashkynov (E-32) isimli sürücü Kermiya Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bankete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tamamen kontrolden çıkan araç takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması sevindirirken araçta maddi hasarlar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve polis memurları gerekli incelemeyi yaptı. Yapılan incelemede kazayı yapan sürücünün 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 31.12.2017 13:42
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