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26 Şubat 2017 Pazar 17:59

Apple, iPhone'un Batarya Sorununu Çaktırmadan Çözdü!

Apple, iPhone'un Batarya Sorununu Çaktırmadan Çözdü!
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Apple, iPhone 6 modelinde yaşanan batarya sorununu sessiz sedasız çözdü

Bazı iPhone 6 kullanıcılarının yaşadığı batarya sorun Apple tarafından giderildi.

iPhone'lardaki batarya problemi bir süre boyunca bazı kullanıcıların başını hayli ağrıtmıştı.

Ocak ayında özellikle iPhone 6'larda görünen telefonunu yüzde 30 şarjı varken kendi kendisine kapanması sorunu Apple tarafından çözüldü.


Ancak sorunun çözüldüğü yeni ortaya çıktı. Zira tepkilere de neden olan sorunun çözümü iOS 10.2.1 ile sağlansa da açıklama yeni geldi.


Business Insider şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde sorunun resmen çözüldüğü bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

Eğer hala bu sorunu yaşıyorsanız telefonunuzun ayarlar kısmından gerekli güncellemeyi yapmanız yeterli.

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu minimuma indirmek atacağınız birkaç adımla mümkün.

iPhone'ların şarj ömrünü uzatmanız için kaçınmanız gerekenler ise şöyle:

1- iPhone'u bilgisayar üzerinden şarj etmeyin: Bu yöntem bilgisayarın standby konumda olduğu zaman iPhone'un bataryasına olumsuz etki ediyor.

2- Yüksek sıcaklardan kaçının: Telefonunuzun aşırı ısınması bataryaya olumsuz etki eden bir başka faktör.

3- Facebook uygulamasını kullanmayın: Facebook'un mobil uygulamasının iPhone 6s'in şarjını yüzde 15 oranında azalttığı, Android cihazlarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu belirtiliyor.

4- Şarjınız azaldığında iPhone'unuzu düşük güç modunda kullanın.

5- İnternetin çekmediği bir alanda bağlantı aramaya çalışmayın: Metro gibi internetin çekmediği bölgelerde bağlanacak bir ağ aramak şarjınızı olumsuz etkileyen olayların başında geliyor.

6- Bildirimleri açmayın: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaların size bildirim göndermesine izin veriyorsanız bu şarj ömrünü azaltan bir başka durum.

7- Otomatik parlaklık özelliğini kullanın: Otomatik parlaklık özelliği telefonunuzun ekran parlaklığını o anki koşullara göre ayarlamasını ve yüksek enerji harcanmamasına olanak sağlıyor.


 
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