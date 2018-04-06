Apostolidis cinayetin'nin perde gerisi

KKTC’ye geçtiği 28 Mart’tan bu yana kayıp olan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedeni Arapköy’ün karşısındaki ormanlık alanda bulundu.

Polis olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı incelemelerde olayın cinayet olduğunu açıkladı.

Rum Solomos Apostolidis’in uzun süre arkadaşı olduğu ve birçok fotoğrafı bulunduğu isminin baş harfleri E. Ş . nin öldürdüğü üzerinde duruluyor. E.Ş. ‘nin Solomos Apostolidis’i öldürdükten sonra Hatay’a kaçtığı bildirildi. Polis cesedin bulunduğu bölgede Solomos Apostolidis’in cep telefonunu da buldu. Solomos Apostolidis’in ve E. Ş. birçok fotoğrafı ortaya çıktı.

KKTC polisi Türkiye ile iletişime geçerek E.Ş. nin tutuklanması için girişimde bulundu. İddialara göre E.Ş. nin adaya askerlik yapmak için geldiğini ve terhis olduğu belirtildi