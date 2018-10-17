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Aplıç Kapısının Açılmasına Yönelik Çalışmalar Tamamlandı

BAŞBAKAN ERHÜRMAN VE BAZI BAKANLAR APLIÇ KAPISI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU, BİLGİ ALDI

Aplıç Kapısının Açılmasına Yönelik Çalışmalar Tamamlandı

BAŞBAKAN ERHÜRMAN VE BAZI BAKANLAR APLIÇ KAPISI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU, BİLGİ ALDI

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Aplıç Kapısının Açılmasına Yönelik Çalışmalar Tamamlandı

BAŞBAKAN ERHÜRMAN VE BAZI BAKANLAR APLIÇ KAPISI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU, BİLGİ ALDI

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Başbakan Tufan Erhürman,  KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişlere açılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı  Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Erhürman’a incelemeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı  Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı  Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan  ve  bazı milletvekilleri eşlik etti.

Saat 14:00’te gerçekleştirilen incelemeler sırasında bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

ERHÜRMAN: “KARAR VERİLDİĞİNDE BİZDEN KAYNAKLI TEKNİK SIKINTI OLMAYACAK”

Basına açıklama yapan Başbakan Erhürman, sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, dövizdeki yükselişin bir takım fiyat farklılıkları oluşturması sebebiyle ihaleleri açmakta zorlandıklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmeleri sonrasında “Biz Rum tarafı hazırım dediğinde bu kapıları açmaya hazır  olacağız. Bu tam istediğimiz gibi bir açılış olabilir, ya da o noktaya gelemezsek geçici tedbirlerle olacak. Geçişlerle ilgili karar verildiğinde bizden kaynaklı  herhangi bir teknik sıkıntı olmayacak”  dediklerini hatırlattı ve sözlerini tuttuklarını belirtti.

Bu konuda uzun süreden beridir çalışıldığını, Derinya Kapısı için de aynı şeyin yapıldığını anlatan Erhürman, “Aplıç Kapısı için de bugün Derinya’nın muadili bir durum yaratıyoruz, siyasi düzeyde iki lider ‘tamamdır geçişler başlasın’ dediği anda bir her iki kapıyı da  geçişleri başlatmaya hazır noktaya getirdik” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı’nın bu konuyla ilgili olarak uzun bir süredir yoğun şekilde çalıştığını belirten Başbakan Erhürman, çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini bugün gözlemlediklerini kaydetti. Erhürman, KTBKK ve GKK’nın da  bu süreçte ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı yaptıklarını söyledi.

Aplıç Kapısı’nın açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Erhürman, bu yüzden Derinya ile Aplıç’ın birlikte ele alındığını ve ikisinin açılması arasında uzun bir takvim mesafesi bulunmamasını istediklerini,  beklentilerinin iki kapının mümkün olduğunca eş zamanlı olarak açılması  yönünde olduğunu ifade etti.

“DAĞ TURİZMİ İLE DENİZ TURİZMİ BULUŞACAK”

Aplıç Kapısı’nın açılmasının Lefke Bölgesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çünkü dağ turizmi ile deniz turizmi buluşacak dolayısıyla buradan geçişler ekonomiye de ciddi bir hareketlilik getirecek,  diğer geçişlerde bir mesafe kaybı yaşanıyor, bu kayıp  Aplıç’ın açılmasıyla kapatılacak, bölge halkı  arasındaki ilişkiler ve her iki tarafta da turizm açısından bu kapının açılması önemli “ dedi.

İki tarafın da kaybedeceği değil kazanacağı yöntemler üzerinde düşünmenin marifet olduğunu kaydeden Erhürman, Aplıç Kapısı’nın iki tarafın da kazanacağı bir kapı olduğunu vurguladı.

ATAKAN: “DERİNYA GİBİ APLIÇ DA GEÇİŞLERE HAZIR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise bugün itibarıyla Aplıç Kapısı’nda  açılma kararı verilmesi halinde işlem yapacak seviyeye geldiklerini, her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Bunun geçici bir yapı olduğunu söyleyen Atakan, döviz krizinden dolayı ihalelerde biraz sıkıntı yaşadıklarını, ihalenin yeni bağlandığını, konumlandırmayı  ihalenin içinde olacakmış gibi  yaptıklarını, ihaleyi alan firmanın çalışmaya devam edeceğini ancak  işlem bitene kadar  liderler tarafından herhangi bir karar alınırsa Derinya gibi Aplıç Kapısı’nın da geçişlere hazır olduğunu anlattı.

(ÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

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