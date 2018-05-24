Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı

Girne’de bugün saat 10:40 raddelerinde Girne’de Rix Arabas Sitesi içerisinde 27 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alymbekov, kalmakta olduğu apartmandan düşerek ağır yaralandı.

Düşme sonucu ağır yaralanan Alymbekov, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Girne Dr Akçiçek Hastanesine ardından ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.