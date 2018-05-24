Girne’de bugün saat 10:40 raddelerinde Girne’de Rix Arabas Sitesi içerisinde 27 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alymbekov, kalmakta olduğu apartmandan düşerek ağır yaralandı.
Yaşanan olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.
Girne’de apartmandan düşen kişi ağır yaralandı.
Girne’de bugün saat 10:40 raddelerinde Girne’de Rix Arabas Sitesi içerisinde 27 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alymbekov, kalmakta olduğu apartmandan düşerek ağır yaralandı.
Yaşanan olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.