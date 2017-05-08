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08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:04

APARTMANDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ!

APARTMANDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ!
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APARTMANDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ!Ağır yaralı!

Mağusa’da dün akşam saatlerinde Nijerya Uyruklu Barka Jamesmedugu ikamet ettiği apartman katından aşağıya düştü.

Mağusa’da dün akşam saatlerinde Nijerya Uyruklu Barka Jamesmedugu ikamet ettiği apartman katından aşağıya düştü. Saat 22:45 sıralarında meydana gelen olayda Jamesmedugu yaklaşık 5 metreden aşağıya düşerek ağır yaralandı. Barka Jamesmedugu olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jamesmedugu’nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis Barka Jamesmedugu’nun apartmandan atladığı ihtimali üzerinde duruyor.  
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APARTMANDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ!
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