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Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.):Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da, heyeti ile birlikte, organizasyonda yer alan Pakistan heyeti ile görüştü.

Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.):Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da, heyeti ile birlikte, organizasyonda yer alan Pakistan heyeti ile görüştü.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.):Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da, heyeti ile birlikte, organizasyonda yer alan Pakistan heyeti ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasında var olan ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken KKTC heyeti, Pakistan heyetine Kıbrıs sorununun son durumu ve ada etrafında yaşanan doğalgaz ile ilgili gelişmeler konusunda bilgiler verdi.

APA Genel Kurulunun yapıldığı Hilton Bomonti Otelde gerçekleşen görüşmeye, HP Milletvekili  Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler, Protokol Müdürü Yasa Yeşilada ve Konsolos Çağrı Kalfaoğlu katıldı.

11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyetinin yarın akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.

(TUĞ/YIL)

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