AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

Açık Öğretim Fakültesi içerisinde okuyan öğrenciler için AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleri (sınava girilecek merkezler) belli oldu. AÖF sınavına girecek öğrenciler ek olarak Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan çıkmış sorular sayesinde AÖF sınavlarına hazırlanabilecekler.

AÖF Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2014

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Ocak 2015

Bahar Dönemi Ara Sınavı 25-26 Nisan 2015

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 6-7 Haziran 2015

AÖF Sınav Yerleri

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bu zamana kadar il merkezleri ve 7 ilçede sınav yaparken, 2014-2015 öğretim yılı itibari ile sınav yapılan ilçe sayısını 17'ye çıkardı. Daha önce;Antalya-Alanya,Balıkesir-Bandırma, Hatay İskenderun,Edirne -Keşan,Bursa-İnegöl,Kocaeli-Gebze ve Muğla-Fethiye'de yapılan AÖF sınavları, AÖF tarafından yayınlanan 2014-2015 Öğrenci Kılavuzunda yer alan 10 yeni ilçede daha yapılacak.

7 ilçedeki sınav merkezlerinin arasına;Kahramanmaraş-Elbistan, Ankara-Polatlı, Balıkesir-Edremit, Konya-Ereğli, Manisa-Salihli, Muğla-Milas, de eklendi.

Sınav Süresi ve Sınav Oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7.yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF Sınav Kuralları

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa’da aynı saatlerde sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarındanalacaklardır. Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

AÖF sınav ve değerlendirme sistemleri

1. Yıllık Mutlak Sistem

Yıllık mutlak sistemde dersler dönem esasına göre değil, yıl esasına dayalı olarak belirlenmektedir. Sisteme kayıt yaptıran veya kayıtlı olup kayıt yenileten öğrenciler bir öğretim yılında sorumlu olduğu derslerden ara ve yıl sonu sınavlarına girerler. Yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için önceden belirlenen not ölçüsüne ulaşması beklenmektedir. Bir başka deyişle, mutlak değerlendirmede ulaşılması gereken standartlar önceden belirlenmektedir. Öğrencinin aldığı notların, belirlenen bu standartlara ulaşması gerekmektedir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde daha önceki öğretim yıllarında yıllık mutlak sistemde öğretim yapılan programlarda geçme notu; ara sınavın %30’u yıl sonu veya bütünleme sınavının %70’nin toplamının en az 50 puan olması gibi bir ölçüt önceden belirlenmektedir. Geçme notunun anlamı, alınan puanın belirlenen standart ile aynı ya da yüksek olmasıdır; kalma notunun anlamı ise alınan notun belirlenen standardın altında olması demektir. Dersin zorluk derecesi, öğrencinin potansiyeli, ilgi, yetenek ve beklentilerine bakılmaksızın, öğrencilerden her dersten önceden belirlenen başarı sınırına ulaşması beklenir. Bir öğrencinin başarısı, başka bir öğrencinin başarısından bağımsızdır.

2. Dönemlik-Kredili Sistem

Kredili sistem olarak uygulanan sistem literatürde değişik adlarla anılmaktadır. Bunlar; ders geçme, kredili sistem, bireyselleştirilmiş sistem, seçmeli sistem gibi. Tüm bu sistemlerin ortak yanı öğrenciyi merkeze almaları ve öğrencinin yararını ön planda tutan yaklaşımlara dayandırılmış olmalarıdır.

Kredili sistemin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Öğrenci merkezlidir.

Her öğrenci potansiyeli oranında başarılı olur. Her öğrencinin her dersten aynı öl-çüde başarılı olması beklenmez.

Öğrenciler, ilgileri, yetenekleri, amaçları ve beklentileri doğrultusunda kendi öğre-nimlerini gerçekleştirirler.

Öğrenme bireyin sorumluluğundadır.

Program, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf dersleri olarak ayrılmaz, ancak dersler ile ilgili koşullar vardır.

Kredili sistemin amacı, her öğrencinin kendi ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilme-sine, geliştirilmesine, belirli alanlarda yetiştirilmesine ve başarısızlıktan çok, başarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.