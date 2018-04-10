AÖA’DAKİ DAYANIŞMA ETKİNLİĞİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) gerçekleştirilen dayanışma etkinliği sonucunda elde edilen 15 Bin TL gelir, yurt dışında tedavi gören bir kanser hastası çocuğun 8 aylık ev kirasını karşılanması amacıyla, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.



Akademi öğrencileri bunun yanı sıra; para takdimi yapmak için Derneğin merkez ofisine geldiklerinde Kullanılmış Giysi Kampanyası’na destek vermek için topladıkları kıyafetleri derneğe teslim etti.



KHYD Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğe katkı koyan herkesi yürekten kutladığını belirterek, bu düşüncenin başkaları tarafından örneklenmesi halinde, derneğin tüm zorlukları aşacağını dile getirdi.



Kocaismail bu önemli bağıştan ötürü Akademi öğrencilerine teşekkür etti.