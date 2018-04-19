

AÖA YÖNETİM KURULU İPTAL KARARI ALDI… KARAR, TARAFLARIN İMZASIYLA RESMİLEŞECEK





Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi ile işbirliği protokolünü iptal etme kararı aldı.TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Ahmet Güneyli, pazartesi günü toplanan yeni yönetim kurulunun, bir önceki yönetim döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolünü değerlendirdiğini ve iptal kararı aldığını belirtti.Protokolün, AÖA’nün misyonuna, özerkliğine ve tarafsızlığına yönelik olumsuz koşullar yaratabileceği endişesiyle iptal önerisinin LAÜ’ye sunulacağını kaydeden Güneyli, iptal için Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve AÖA Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisinin hafta içerisinde bir araya gelerek gerekli imzaları atacaklarını söyledi.