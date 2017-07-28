AÖA Önünde Eylem…

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan protokole, düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün de hükümeti ve AÖA yönetimini protesto etmek üzere akademi önünde eylem yaptı.

KTÖS, AÖA İLE LAÜ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜ ÖĞRENCİLER VE VELİLERLE PROTESTO ETTİ

ELCİL: “HÜKÜMET BU PROTOKOLÜ İPTAL ETMEZSE EĞİTİM YILININ AÇILIŞI BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAK”

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan protokole, düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün de hükümeti ve AÖA yönetimini protesto etmek üzere akademi önünde eylem yaptı.

Öğrenciler ve velilerin de destek verdiği eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Böyle bir protokolün imzalanması basit bir olay değil. Temel amaç Kıbrıs Türk toplumuna ait kurumları tek tek kapatmak. Buna izin vermeyeceğiz. Hükümet bu protokolü iptal etmezse eğitim yılının açılışı büyük ihtimalle olmayacak” açıklamasında bulundu.

HÜKÜMETE “PROTOKOLÜ İPTAL EDİN” ÇAĞRISI

KTÖS Başkanı Emel Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve sendika yetkilileri, AÖA öğrencilerinin ve velilerinin de katılımıyla bu sabah akademi önünde eylem yaptı, hükümete, “Protokolü iptal edin” çağrısında bulundu.

Pir Sultan Abdal Derneği’nin de destek verdiği eylemde, “Sanayi Holding, Eti, Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi kurumları batıranlara, kapatanlara karşı duruşumuz nettir” denilerek, “AÖA’yı kapattırmayız” pankartı açıldı.

ELCİL: “MEMLEKET YANIYOR”

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Memleket maalesef yanıyor” dedi, UBP-DP hükümetinin sorunları çözme değil büyütme yönünde eğilim gösterdiğini savundu.

“BU OLAY TAMAMEN SİYASİ”

Bu protokolün akademik değil siyasi kaygılar içerdiğini söyleyen Elcil, şöyle devam etti:

“Hükümet, 1937’den beri faaliyet gösteren, köklü, uluslararası tanınmışlığı olan AÖA’nın Lefke Avrupa Üniversitesi gibi şaibeli, çalışana ve sendikaya düşman bir üniversiteye devredilmesiyle ilgili süreci başlattı. Protokol, perde arkasında imzalandı. Biz görüşmeye daha sonra davet edildik. Olumsuz görüş vermemize rağmen bu işi ileriye taşıdılar. Belli ki bu olay tamamen siyasidir. Düzenleme akademik kaygıyla yapılmamıştır. Böyle bir protokolün imzalanması basit bir olay değil. Temel amaç Kıbrıs Türk toplumuna ait kurumları tek tek kapatmaktır. Hükümet bunu aldığı talimat çerçevesinde yapıyor.”

“EL BOMBASININ PİMİNİ HÜKÜMET ÇEKTİ”

Konuşmasında “protokolü iptal edin” çağrısını yineleyen Elcil, “El bombasının pimini hükümet çekti, bomba onların kucağında patlayacak. Bu böyle bilinsin. Önümüzdeki haftadan sonra eylemlerimiz artarak devam edecek. Eğitim yılının açılması hükümetin kararına bağlı. Hükümet bu protokolü iptal etmezse eğitim yılının açılışı büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü sadece biz değil, KTOEÖS da, diğer sendikalar da bu protokole tepkilidir” dedi.

Elcil, yok edilmek istenenin Kıbrıs Türk toplumunun birikimi, laik, demokratik karakterini şekillendiren kurumu olduğunu da söyleyerek, “Süreç, kuran kursları, ilahiyat kolejleri gibi dayatmalarla devam ettirilmek isteniyor” ifadesine yer verdi.

HEM KTÖS HEM DE AÖA ÖĞRENCİLERİ ADINA BİLDİRİ OKUNDU

Şener Elcil’in konuşmasının ardından hem KTÖS hem de AÖA öğrencileri adına bildiri okundu.

KTÖS adına bildiriyi Eğitim Sekreter Yardımcısı Süleyman Gelener, AÖA öğrencileri adına hazırlanan bildiriyi ise Desen Mulla Aziz okudu.

Her iki bildiride, AÖA ile LAÜ arasında imzalanan protokolün okulu kapatmaya yönelik olduğu, protokolün birçok maddesinde hukuka aykırılık bulunduğu kaydedildi.

KTÖS, geçen Çarşamba günü, (26 Temmuz) sendika genel merkezinde konuya ilişkin basın toplantısı da düzenlemişti.