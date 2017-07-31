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31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59

AÖA Öğrencileri, Laü İle İmzalanan Protokolü Protesto Etti

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, AÖA ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolünü protesto etmek amacıyla eylem yaparak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yürüdü.

AÖA Öğrencileri, Laü İle İmzalanan Protokolü Protesto Etti
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ÖĞMEN: “PROTOKOL DERHAL İPTAL EDİLSİN”

ELCİL: “AÖA MEZUNLARI İNGİLTERE’DE GÖREV YAPABİLECEK DÜZEYDE DİPLOMAYA SAHİP”

ÖZBAHADIR: “MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

 Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, AÖA ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolünü protesto etmek amacıyla eylem yaparak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yürüdü.

Eylem kapsamında saat 10.00’da Girne Kapısı önünden harekete geçen grup, “Okuluma dokunma, eğitimi satma”, “İşsiz öğretmen ordusu ‘Yaratan’”, “ Direnmek AÖA’nın kaderinde var” yazılı pankartlar taşıdı; “Akademi yürüyor direniş büyüyor”, “Bu okul bu halk satılık değil”, “Akademi burada Berova nerede” sloganları attı; davul çaldı.

Eylemde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanı Tuncer Özbahadır da hazır bulundu.

ÖĞMEN: “PROTOKOL DERHAL İPTAL EDİLSİN”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde AÖA öğrencileri adına konuşma yapan Çisem Öğmen, 14 Temmuz’da LAÜ ile AÖA arasında imzalanan protokolle, Akademi’nin geleceğinin tehlikeye atıldığını söyledi.

“Sayın Özdemir Berova, 6 Nisan 2017 tarihinde AÖA’yı ziyarete gelmiş ve AÖA Yönetim Kurulu’yla okulun geleceği ile ilgili ülkemizdeki vakıf üniversitelerinden birisiyle işbirliğinde bulunacaklarını basına duyurmuştu. Ama maalesef Sayın Berova’nın bu konuda AÖA Yönetim Kurulu ile birlikte aldığı karar, AÖA’nın geleceğini parlak günlere değil, tamamen karanlık günlere sürükleyen bir karar olmuştur” diyen Öğmen, AÖA’nın toplum için önemine değindi.

AÖA’nın 2006 ve 2010’da kapatılmakla, özelleştirilmekle yüz yüze kaldığını söyleyen Öğmen, halktan ve örgütlerden alınan destekle Akademi’nin görevini yapmaya devam ettiğini kaydetti.

AÖA’nın kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Öğmen, sözlerini şöyle bitirdi:

“İmzayı atarken AÖA’nın karanlığa doğru giden günlerini düşünmeyen Sayın Özdemir Berova ve AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yaratan’a seslenip imzalanan bu protokolün derhal iptal edilmesini talep eder, mücadelemizde kazanan taraf olana kadar pes etmeyeceğimizi belirtiriz.”

ELCİL: “YA BU PROTOKOLÜ KALDIRIN, YA SİZLERİ GÖTÜRECEĞİZ”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil ise konuşmasında, AÖA’nın Kıbrıs Türk toplumunun en köklü kurumlarından olduğunu belirterek, AÖA mezunlarının Kıbrıs Türk toplumunun aydınlanmasına, toplumun laik ve demokratik bir yapıya ulaşmasına önemli katkı yaptığını kaydetti.

AÖA’nın kapatılması için yıllardır çalışmalar yapıldığını söyleyen Elcil, şu anda da LAÜ’nün Lefkoşa’da kampüs açma girişimiyle bunun yapılmaya çalışıldığını anlattı.

Anlaşma imzalandıktan sonra kendilerinden konuyla ilgili görüş istendiğini ifade eden Elcil, 14 Temmuz’da imzalanan protokolün 24 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Lefke’de konuşlanan bir üniversitenin Lefkoşa’da ne işi olduğunu soran Elcil, yapılmak istenenin “Kıbrıs Türk toplumuna ait kurumları asimilasyon ve entegrasyon kapsamında kapatma girişimlerinin” bir benzeri olduğunu söyledi.

AÖA’nın diplomasının tanınması için böyle bir girişim yapıldığı yönünde açıklamalar olduğunu ancak Akademi’nin diplomasının zaten tanındığını belirten Elcil, AÖA mezunlarının İngiltere’de görev yapabilecek düzeyde diploma sahibi olduklarını kaydetti.

Çok sayıda AÖA mezununun yurt dışında yüksek lisans ve doktora yaptığını söyleyen Elcil, “Ya bu protokolü kaldırın, ya sizleri götüreceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZBAHADIR: “MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanı Tuncer Özbahadır da burada yaptığı konuşmada, eğitimin yeni nesillerin geleceği için önemine değindi.

Atılan adımların toplumsal dönüşüm bağlamında olduğunu söyleyen Özbahadır, değerlerinden asla ödün vermeyeceklerini dile getirdi.
Özbahadır, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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