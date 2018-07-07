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AÖA giriş sınavı bugün yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bugün yapılıyor.

AÖA giriş sınavı bugün yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bugün yapılıyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 06:45
AÖA giriş sınavı bugün yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bugün yapılıyor.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Akademi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayacak giriş sınavına 405 aday başvurdu. Tek oturumunda gerçekleşecek sınavın süresi 150 dakika olacak.

Sınav sonucunda, Sınıf Öğretmenliği Programına 20 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 15 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip bugün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşuyor.

Her alt testten en az 5 net doğru cevap gerekirken, yazılı giriş sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak; ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.
 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 09:46
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