ANTALYA’DAKİ 21. LİONS AKDENİZ KONFERANSI’NA KKTC HEYETİ DE KATILDI

21. Lions Akdeniz Konferansı, “MD 118 Türkiye Çoğul Yönetim Çevremiz” tarafından 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

Konferansın ana teması “Medeniyetlerin Beşiği” olarak gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı IP Naresh Aggarwal ve diğer üst düzey Lions görevlilerinin katılımları ile 32 ülkenin temsil edildiği konferansa, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Seray Gürün başkanlığındaki heyet katıldı.

Gürün, Kuzey Kıbrıs’ın ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüplerin konferansa 26 Lion olarak katıldığını ve tanıtım standı açtığını kaydederek, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ve Antalya Turizm Ateşisi Nazmi Pınar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konferansın son gecesi gerçekleşen galada, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın “Karşılıksız Hizmet” ilkesine gönül veren Lion’lara ve Lion dostlarına verdiği üst düzey Hizmet Ödülü olan “Melvin Jones Hizmet Gönüllüleri Ödülü” ile “Uluslararası Başkan Takdir Sertifikası”, Uluslararası Başkan Naresh Aggarwal tarafından Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’ni temsilen Federasyon Başkanı Seray Gürün’e verildi.

Gecede onur kurulu üyesi Süreyya Gürses’e de Girne Özgürada Lions Kulübü başkan ve üyelerini temsilen “Melvin Jones Hizmet Gönüllüleri Ödülü” verildi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Sekreteri Tuna Karatepe de, Ekonomi, çevre ve yerel ürünler oturumunda yer alan 9 tebliğden biri olan “Local food specialities’ and tourist’s desicion to revisit a destination” adlı sunumu gerçekleştirdi.