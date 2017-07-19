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19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06

Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü Düzenleniyor

Antalya'da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü Düzenleniyor
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ATAOĞLU: ''TURİZMDE KARŞILAŞTIĞIMIZ AMBARGOLARI KIRMAK İÇİN HER PLATFORMDA ANAVATANIMIZLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTEYİZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günü düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, yarınki etkinliklerde KKTC turizmi, emlak, yüksek öğrenim ve yerli ürünler tanıtılacak.

Etkinliklere katılmak üzere Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yarın Antalya’ya gidecek.

“Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günleri” çerçevesinde iki ülkenin turizm sektörü temsilcileri de bir araya gelecek. Toplantılara Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri de katılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenledikleri Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İki toplum arasındaki güçlü bağı daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, ''Turizmde karşılaştığımız ambargoları kırmak için her platformda anavatanımızla birlikte mücadele etmekteyiz. Bu yıl ambargo ve baskılara rağmen Kuzey Kıbrıs'ta son 42 yılın rekorunu kırdık. Bu bize onur ve gurur vermektedir'' dedi.

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