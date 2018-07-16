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Anonimus Hareketi, Dinlemeye Yönelik Yasa Tasarısının Bulunduğunu İddia Etti

MAMALI: “BU TASARI TAMAMEN TOTALİTER DEVLET ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ OLUP ABSÜRD  HUSUSLAR DÜZENLEMEKTEDİR”

Anonimus Hareketi, Dinlemeye Yönelik Yasa Tasarısının Bulunduğunu İddia Etti

MAMALI: “BU TASARI TAMAMEN TOTALİTER DEVLET ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ OLUP ABSÜRD  HUSUSLAR DÜZENLEMEKTEDİR”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:31
Anonimus Hareketi, Dinlemeye Yönelik Yasa Tasarısının Bulunduğunu İddia Etti
MAMALI: “BU TASARI TAMAMEN TOTALİTER DEVLET ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ OLUP ABSÜRD  HUSUSLAR DÜZENLEMEKTEDİR”

Lefkoşa, 16 Temmuz 18 (.): Anonimus Hareketi, telefonların dinlenmesine yönelik yasa tasarılarının bulunduğunu iddia etti.

Anonimus Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi tarafından gündeme getirilen telefonların dinlenmesi alanında hazırlanmış yasa tasarıları bulunduğunu ileri sürdü.

Mamalı, “Bu tasarıların yasallaşması halinde top yekün dinleme kurbanı olabileceğimiz ve tüm özel hayatımızın kayda alınabileceği bir ortam yaratılacaktır. Önceden gizli ellerce hazırlanmış olan bu çalışmaların halen mevcut hükümet tarafından da ortadan kaldırılıp dışlanmadığını görmekteyiz. Bu yasa çalışmalarının hedefi bizlerin üzerinde korku yaratılarak düşünce ve inanç özgürlüğümüzü kullanmaktan men edilmek istenmemizdir” dedi.

Tasarılardan birinin “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi” olduğunu savunan Mamalı, “Bu tasarı tamamen totaliter devlet anlayışla hazırlanmış olup absürd hususlar düzenlemektedir” dedi.

Mamalıya göre tasarıda, her türlü iletişimin” (Telefon, WhatsApp, Viber, Messenger, vb…) dinlenmesi, kaydı ve izlenmesinin öngörüldüğü; bu dinleme ve izlemeye polisin kanaati ile başlanabileceğini kaydetti.

Mamalı,  “Suç Önleme” bahanesiyle, yani ortada işlenmiş bir suç olmadan da herkesin haberleşme kayıtlarına polis ulaşabilecek, alabilecektir. Tahminler üzerinden yani hayali bile olsa bir bahane yaratılarak polis konuyu savcılığa iletecek savcılık da mahkemeden izin alıp sizinle ilgili dinleme ve kayıt yapılabilecektir” dedi.

Dinleme faaliyetlerinin Başbakanlığa bağlı Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü (TİM) tarafından yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Mamalı, bahse konu kuruma sözleşmeli olarak Türkiye’den eleman getirilebileceğini de iddia etti.

Mamalı, “Devlet aleyhine çalışma, uyuşturucu ticareti yapma, düzene karşı protesto, askerlikten soğutma gerekçeleriyle dinleme yapılabilmesi için mahkemelere başvuru yapılabileceğini” savundu.

Tasarıda bir kişi hakkında ilk seferde 3 aya kadar, ardından 1’er aylık sürelerle 3 kez dinleme süresinin uzatılmasının öngörüldüğünü belirten Mamalı, “Her türlü konuşmalar dinlenebilecektir. Avukat-Müvekkil, Doktor-Hasta gibi gizliliğe dayalı ilişkiler bile ortada işlenmiş bir suç olmadan dinlenecektir” dedi.

 (ID/HÖ)

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