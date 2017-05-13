Anonimus Hareketi: “Polisin Mevcut Terfi Ve Emeklilik Adaletsizliğini Kaldırmamak Vicdansızlıktır”

Anonimus Hareketi, polislerin yaşadığı bazı sorunlara işaret ederek, “ülkedeki mutsuz toplulukların başında polis örgütünün geldiğini“ savundu.

Hareket adına yazılı bir açıklama yapan Avukat Barış Mamalı, “yıllardır aynı anti-demokratik yapının yönetimi, terfi dönemlerinde yaşanan kaos, angarya çalıştırılma, anayasal seyahat özgürlüklerinin ellerinden alınması, uzak nakiller gibi sebeplerin örgütün yıpranmasına ve iç barışın bozulmasına neden olduğunu” ileri sürdü.

Yıpranan ve çalışma azmini kaybetmiş bir örgütün topluma layıkıyla hizmet vermesinin beklenemeyeceğini kaydeden Mamalı, bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini, fakat devleti yönetenlerin her zaman bu noktada Polis Örgütü’nün geneli için değil oradaki küçük bir grubun istenç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini savundu.

Mecliste Polis Örgütü Yasası üzerinde yapılmak istenen değişikliklere bakıldığında, yine küçük bir polis grubunun terfi konusunda tek taraflı olarak hazırladığı hususların tartışılmakta olduğunun görüldüğünü anlatan Mamalı, bu değişikliklerin örgütte adil bir terfi sistemini kurmaktan uzak olduğu görüşünü bildirdi.

Mamalı, terfi konusunda “liyakat, kıdem, sicil ve yarışma” kriterlerinin şeffaf ve eşit ağırlıkta yer alması gerekirken meclis önündeki değişikliklerde bunların bulunmadığını iddia etti.

Polis örgütünde en çok mağduriyet yarattığını düşündükleri diğer bir konunun emeklilik olduğunu belirten Mamalı, bugün adaletsizliği ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi Meclis önündeki değişikliklerde göremediklerini, buna karşın en acil değişiklik ihtiyacı olan hususun emeklilik olduğu inancını kaydetti. Mamalı şöyle devam etti:

“Yasadaki anomali nedeniyle polis mensuplarının büyük bir çoğunluğunun 25 yıl fiili hizmet yapıp emeklilik hakkı kazanmış olmalarına rağmen 55 yaşını doldurmadıkları taktirde emekli maaşı almaya hakkı yoktur. Bugün her ikisi de GKK’ya bağlı örgüt olmasına rağmen ordu mensupları fiili hizmet süresini doldurup emekli olma hakkını kazanır kazanmaz emekli maaşını da alabilirken, polis mensupları babadan kötü muamele gören üvey evlat gibi emekli maaşı almaktan yoksun bırakılmaktadır.

Hiçbir vicdan bu adaletsiz ve eşitlikten uzak anlayışı izah edemez. Ortada böyle büyük bir vicdansızlık dururken bunun üzerine eğilmemek insanlık değerleriyle de örtüşmemektedir. Anonimus Hareketi halkın menfaatleri doğrultusunda ve gerçekler peşinde koşmaya devam edecektir.