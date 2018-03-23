ANONIMUS, DÖVİZİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YASAL DÜZENLEME ÖNERDİ

Anonimus Hareketi, hükümetin, dövizdeki artışı karşısında anayasal yetkisini kullanıp gerekli yasal düzenlemeyi geçirmesi veya en azından kanun hükmünde kararname (KHK) yapması gerektiğini kaydetti.



Anonimus Hareketi Başkanı Barış Mamalı, yaptığı yazılı açıklamada, rant çevreleri dışında her kesimin döviz artışından etkilendiğini belirterek, halkın mağduriyetinin hafifletilmesi konusunda hükümetin suskun olduğunu iddia etti.



Döviz krizi yaşanmasının en önemli sebeplerinin başında TL para birimi kullanılması geldiğini ileri süren Mamalı, Euro para birimine geçilmesi gerektiğini savundu.



Anayasa’nın 46 (3) maddesinin kurtarıcı bir hukuki düzenleme olduğunu kaydeden Mamalı, bu madde layıkıyla kullanıldığı taktirde yaşanan krizin ve doğan mağduriyetlerin etkisinin ciddi şekilde azaltılacağını belirtti.



Mamalı, “Bu madde açık şekilde bugün yaşanan döviz krizini gerekçe gösterip sosyal adalet nedenine dayanarak hükümetin meclisteki çoğunluğuyla yasa yapmasını veya bu olağanüstü durum karşısında Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname (KHK) çıkartarak mevcut durumdaki borçluları koruyacak tarzda olaya müdahale etmesine olanak tanımaktadır” dedi.



Barış Mamalı, alınabilecek önlemeler arasında banka borcuna yöneltilen maaşların çalışanların takdirine bırakılması, sözleşmelerdeki fahiş faizlerin aşağıya çekilmesi, bileşik faiz uygulamasının kaldırılması veya en azından belirli süre ertelenmesinin bulunduğunu belirtti.



Mamalı, ekonomik realiteler çerçevesinde kur sabitlemesi yapılması, borç taksitlerinin miktarının tekrardan dengelenerek düşürülmesi, borç taksitlerinin faizsiz olarak 3-5 ay ertelenmesi ve dövize dayalı mahkeme hükümlerinin icrasının 6 ay-1 yıl süreyle durdurulması gibi önerileri sıraladı.