Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.008
DOLAR
3.9631
STERLİN
5.6095
EURO
4.8983
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
159 KİLO KAÇAK ET İLE...
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını...
Ciklos'ta Kaza
CİKLOS'TA KAZA
Cinayet davasında yeni gelişme
CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME
banner256
Flaş Haber
Ciklos'ta Kaza
Kapat

ANONIMUS, DÖVİZİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YASAL DÜZENLEME ÖNERDİ

ANONIMUS, DÖVİZİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YASAL DÜZENLEME ÖNERDİ

23 Mart 2018 Cuma 14:04
ANONIMUS, DÖVİZİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YASAL DÜZENLEME ÖNERDİ
banner238

ANONIMUS, DÖVİZİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YASAL DÜZENLEME ÖNERDİ

Anonimus Hareketi, hükümetin, dövizdeki artışı karşısında anayasal yetkisini kullanıp gerekli yasal düzenlemeyi geçirmesi veya en azından kanun hükmünde kararname (KHK) yapması gerektiğini kaydetti.

Anonimus Hareketi Başkanı Barış Mamalı, yaptığı yazılı açıklamada, rant çevreleri dışında her kesimin döviz artışından etkilendiğini belirterek, halkın mağduriyetinin hafifletilmesi konusunda hükümetin suskun olduğunu iddia etti.

Döviz krizi yaşanmasının en önemli sebeplerinin başında TL para birimi kullanılması geldiğini ileri süren Mamalı, Euro para birimine geçilmesi gerektiğini savundu.

Anayasa’nın 46 (3) maddesinin kurtarıcı bir hukuki düzenleme olduğunu kaydeden Mamalı, bu madde layıkıyla kullanıldığı taktirde yaşanan krizin ve doğan mağduriyetlerin etkisinin ciddi şekilde azaltılacağını belirtti.

Mamalı, “Bu madde açık şekilde bugün yaşanan döviz krizini gerekçe gösterip sosyal adalet nedenine dayanarak hükümetin meclisteki çoğunluğuyla yasa yapmasını veya bu olağanüstü durum karşısında Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname (KHK) çıkartarak mevcut durumdaki borçluları koruyacak tarzda olaya müdahale etmesine olanak tanımaktadır” dedi.

Barış Mamalı, alınabilecek önlemeler arasında banka borcuna yöneltilen maaşların çalışanların takdirine bırakılması, sözleşmelerdeki fahiş faizlerin aşağıya çekilmesi, bileşik faiz uygulamasının kaldırılması veya en azından belirli süre ertelenmesinin bulunduğunu belirtti.

Mamalı, ekonomik realiteler çerçevesinde kur sabitlemesi yapılması, borç taksitlerinin miktarının tekrardan dengelenerek düşürülmesi, borç taksitlerinin faizsiz olarak 3-5 ay ertelenmesi ve dövize dayalı mahkeme hükümlerinin icrasının 6 ay-1 yıl süreyle durdurulması gibi önerileri sıraladı.

Son Güncelleme: 23.03.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Döviz ArtışıAnonimus HareketiBarış Mamalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 
LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim