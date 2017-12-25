banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111765
ALTIN
156.250
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0961
EURO
4.5216
Polis Değil, Sahtekâr
Polis Değil, Sahtekâr
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Sedat Kaplan yaşamını yitirdi
Sedat Kaplan Yaşamını Yitirdi
Elektrik kesintisi var!
Elektrik Kesintisi Var!
banner256
Flaş Haber
Polis Değil, Sahtekâr
Kapat

ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!

Mucize doğum!

ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!

Mucize doğum!

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:56
ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!
banner238

İngiltere’de annesinin yırtılan rahminden karın boşluğuna düşen bir bebek doktorun acil sezaryan müdahalesiyle mucize eseri kurtuldu...

43 yaşındaki Masina Frost, Harvard Üniversitesi’nden arkadaşı olan Adam ile evlenmişti. Ancak Frost’un doğuştan rahminin küçük, yumurtalık tüplerinde de problem olduğu teşhisi konmuştu.

Dört kez tüp bebek tedavisi gören Masina Frost, 2012 yılında ilk çocuğu olan kızı Amelia’yı dünyaya getirdi. İkinci hamilelikte ise rahim yırtıldı, karında oksijensiz kalan erkek bebek doğduktan 9 ay sonra öldü.

Masina Frost çok riskli olduğunu bildiği halde üçüncü kez yine tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Hamileliğinin 31’inci haftasında birtakım rahatsızlıklar nedeniyle Londra’daki St. Thomas Hastanesi’ne başvurdu. Şans eseri riskli gebelikler konusunda uzman Prof. Andrew Shennan da hastanedeydi ve acil sezaryen kararı verdi. Rahmi yine yırtılan ve hızla ameliyata alınan kadın kız bebeğine kavuştu.

Prof. Andrew Shennan, “Cerrahi müdahalemin 30 saniye ardından doğum gerçekleşti. Benim en hızlı sezaryen müdahalemdi. Gerçekten bir mucize” yorumunda bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşaköy - Vadili Yolunda Kaza!
Paşaköy - Vadili Yolunda Kaza!
BU AİLE HİÇ ACI HİSSETMİYOR!
BU AİLE HİÇ ACI HİSSETMİYOR!
AKINCI, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
AKINCI, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim