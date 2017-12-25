ANNESİNİN RAHMİNDEN DÜŞTÜ!

İngiltere’de annesinin yırtılan rahminden karın boşluğuna düşen bir bebek doktorun acil sezaryan müdahalesiyle mucize eseri kurtuldu...

43 yaşındaki Masina Frost, Harvard Üniversitesi’nden arkadaşı olan Adam ile evlenmişti. Ancak Frost’un doğuştan rahminin küçük, yumurtalık tüplerinde de problem olduğu teşhisi konmuştu.

Dört kez tüp bebek tedavisi gören Masina Frost, 2012 yılında ilk çocuğu olan kızı Amelia’yı dünyaya getirdi. İkinci hamilelikte ise rahim yırtıldı, karında oksijensiz kalan erkek bebek doğduktan 9 ay sonra öldü.

Masina Frost çok riskli olduğunu bildiği halde üçüncü kez yine tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Hamileliğinin 31’inci haftasında birtakım rahatsızlıklar nedeniyle Londra’daki St. Thomas Hastanesi’ne başvurdu. Şans eseri riskli gebelikler konusunda uzman Prof. Andrew Shennan da hastanedeydi ve acil sezaryen kararı verdi. Rahmi yine yırtılan ve hızla ameliyata alınan kadın kız bebeğine kavuştu.

Prof. Andrew Shennan, “Cerrahi müdahalemin 30 saniye ardından doğum gerçekleşti. Benim en hızlı sezaryen müdahalemdi. Gerçekten bir mucize” yorumunda bulundu.