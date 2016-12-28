ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Mağusa’da alkollü şekilde araç sürerken trafik ekipleri tarafından tespit edilen ve aracında da 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde bulunan 3 adet sigara tespit edilen zanlı Cahit Soyal ile konu uyuşturucu maddeleri zanlı Soyal’a sattığı iddia edilen ve ayrıca üzerinde 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Uğur Özbayır, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan ve bir çok sabıkası bulunan zanlı Özbayır davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 75 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Soyal ise teminat şartlarını yerine getiremediği için 40 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı Uğur Özbayır’ın annesi Arzu Özbayır ise oğlu aleyhindeki sabıka kaydının mahkemede okunması sırasında sinir krizi geçirerek fenalaştı.Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Polis Memuru Hüseyin Özdesoy, uyuşturucu suçundan dolayı ilk kez mahkeme huzuruna gelen zanlı Cahit Soyal’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Özdesoy, zanlı Uğur Özbayır’ın ise toplam 26 sabıkası olduğunu ve bu sabıkaların 7 tanesinin ise uyuşturucu suçlarına ait olduğunu belirterek, zanlı Özbayır’ın sabıka kaydını açıkladı. Özdesoy, zanlı Özbayır’ın en son uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dolayı 30 Mart 2016 tarihinde yargılanarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirterek, zanlının kısa süre önce cezaevinden çıkmasına rağmen yine ayni suçtan dolayı şuan mahkeme huzurunda olduğunu ve serbest kalması halinde ise yine ayni suçları işlemeye devam etmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıkladı. Özdesoy, zanlının benzeri suçları işlemesini önlemek için 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.Bir çok sabıkası bulunan zanlı Uğur Özbayır’ın annesi Arzu Özbayır, oğlu hakkındaki sabıka kaydının mahkemede okunması sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Zanlı Özbayır’ın annesinin fenalaşması üzerine mahkeme kısa bir ara verirken, anne Özbayır ise salondan dışarıya çıkarıldı. Mahkeme koridorunda sinir krizi geçiren anne Özbayır, “Oğlumun başını yaktılar. Kendimi öldüreceğim. Kendimi asıp intihar edeceğim. Bıktım artık” diye bağırdı. Sinir krizi geçiren Arzu Özbayır, mahkemeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sakinleşti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Uğur Özbayır’ın davaları sonuçlanıncaya değin 75 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Hacımulla, zanlı Cahit Soyal’ın ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 25’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Soyal ise 40 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.Yeni Bakış