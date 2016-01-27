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Annesi Aracı Oldu

Interpolün Aradığı Katil Zanlısı

Annesi Aracı Oldu

Interpolün Aradığı Katil Zanlısı

27 Ocak 2016 Çarşamba 11:12
Annesi Aracı Oldu
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 ANNESİ ARACI OLDU

45 yaşındaki bir kişiyi öldürdükten sonra kuzeye kaçan Stavros Benakis, 3 gün sonra Metehan’dan güneye dönerek Rum polisine teslim oldu.

Güney Kıbrıs’ta 45 yaşındaki bir kişiyi öldürmek suçundan aranan 23 yaşındaki Stavros Benakis’in, 22 Ocak’ta kuzeye kaçtığı, 25 Ocak’ta ise metehan kapısından geçerek Rum polisine teslim olduğu bildirildi.

KKTC’de bulunduğu süre zarfında kaçmasın a yardımcı olanların sağladığı telefon ile annesini arayan Stavros’un ‘pişmanlık’ mesajı verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Rum polisine başvuran talihsiz annenin, oğlu Stavros’un kendisini Türkiye kodu ile aradığını belirterek, iadesi için girişim yapılmasını talep ettiği kaydedildi.

Interpolün de aradığı Stavros Benakis’in, önceki gün Metehan Sınır Kapısı’nın karşısındaki Rum polisi karakoluna teslim olduğu bildirildi. Cinayetin, 22 Ocak’ta, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir park yerinde işlendiği ve Benakis’in, 45 yaşındaki şahsı tabancayla ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Rum basını, Benakis’in olayın ardından KKTC’ye kaçtığını; Benakis’in annesini Türkiye uluslararası kodunu taşıyan bir telefon numarasından aradığını ve böylelikle KKTC’ye kaçtığının kesinleştiğini yazdı.


Rum polisinin Pazar akşamı, olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişiyi daha, iddiaya göre KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği sırada gözaltına aldığı ve bu kişilerin mahkeme huzuruna çıkarıldığı, haklarında 8’er günlülük tutukluluk alındığı bildirildi. 








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Son Güncelleme: 27.01.2016 11:12
Anahtar Kelimeler:
Annesi Aracı Oldu Interpolün
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