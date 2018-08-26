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ANNENİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, ÇOCUĞUN UZUN VADELİ SAĞLIĞI ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİYE SAHİPTİR

ANNENİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, ÇOCUĞUN UZUN VADELİ SAĞLIĞI ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİYE SAHİPTİR

26 Ağustos 2018 Pazar 17:36
ANNENİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, ÇOCUĞUN UZUN VADELİ SAĞLIĞI ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİYE SAHİPTİR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Akademisyeni;  Dr. Emine Güllüelli, hamileliğin ilk gününden itibaren, annenin beslenmesinin çocuğun geleceğini şekillendirecek yaşamsal faktörlerde etkili olduğunu ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İlk 1000 Gündeki Yetersiz ve Sağlıksız Beslenme Kronik Hastalıkların Artmasına Neden Olacaktır.”

Dr. Güllüelli, ilk 1000 gündeki yetersiz beslenmenin; kronik hastalıklar başta olmak üzere, psikiyatrik bozuklukların artmasına, fiziksel ve zihinsel gelişme ile metabolik fonksiyonlarda anomalilere neden olurken, hem de bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve dolayısıyla zatürre, ishal, menenjit vb. ciddi enfeksiyonların artmasına da yol açmakta olduğuna da dikkat çekti.  

Üniversitelerin, sağlık personelinin ve tüm aydınların, eğitim ve beslenme konusunda daha  bilinçli ve aktif bir eylem planı oluşturmak için çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Dr. Güllüelli, bu çabaların en önemli parçalarının ise; bebeklere anne sütü verilmesi, aileleri ilk 1000 gündeki beslenme konusunda eğitmek, vitamin, mineral ve mikrobesin desteklerinin verilmesi, doğum öncesi bakım ve çocukluk hastalıklarının tedavisi, tarım reformu ve gıda güvenliğinin sağlanması olduğuna dair vurgularda bulundu.

Dr. Güllüelli; toplumsal farkındalık anlamında da; “İlk 1000 günle ilgili olarak sektörlerin desteği de çok önemlidir. Özellikle üretilen besinlerin vitamin, mineral ve mikrobesinlerle zenginleştirilmesi, çeşitli besin destek ürünlerinin, diyetlerin üretilmesi anne ve bebek beslenmesini geliştirmede çok kıymetli bir adımdır.  Devletin de bu faaliyetleri kolaylaştırıcı yasal düzenlemeleri, teşvikleri yapması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek vermesi, bu alanda çalışan firmaların sayısını artırması gerekmektedir. Tüm sektörlerin konu ile ilgili, sosyal medya faaliyetlerini de artırmaları gerekmektedir. Gebelik sırasında, embriyo ve fetüsün gelişimi için,  anne tek beslenme kaynağıdır.  Annenin beslenme alışkanlıkları; anne sağlığını, fetüsün büyümesi ve gelişmesini ve çocuğun uzun vadeli sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olan gen ekspresyonunu doğrudan etkileyebilir” dedi.

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