ANNEMİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER!

Lefkoşa’daki bir bakım evinde yaşanan ölüm yargıya taşındı. Annesinin işkenceye uğradığını ve bunun sonucunda öldüğünü iddia eden N. A. isimli vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

N. A. şöyle konuştu: “Annem Nejla A., Lefkoşa ’daki bakım evi ndeki hemşireler tarafından işkence gördü, ölüm ü şüphelidir, morgta annemin yüzünü gördüm. Sol elmacık kemiği şiş ve mosmordu, yan tarafı morarmıştı darp izleri vardı. Buna rağmen doktor “normal ölüm” diyerek olayı kapattı ve annem bir gün içinde gömüldü. Otopsi yapılmadı. Polise ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Annemin ölümü şüphelidir sorumluların bulunması ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

BAKIM EVİNDE İŞKENCE Mİ?

Vatandaş savcılığa gönderdiği suç dilekçesi mektubunda şu ifadeleri kullandı: Annem Lefkoşa’daki bakım evinde işkence görmüş, dövülerek öldürülmüştür. Bu bakım evinin yaşlılara davranışları insafsızca olduğunu annemi sık sık ziyarete gittiğim zamanlarda gördüm. Elimde somut bir delil olmadığı için bir şey yapamadım.

Annemin ölümünün ardından morga girip yüzünü açtırttım. Yüzünün sağ tarafı sağ gözü mosmordu, elmacık kemiği mantar gibi şiş ve mordu. Sağ yanında ise yine darp izleri vardı. Ancak bunlara rağmen doktor “normal ölüm” raporu vererek annemin 1 gün içerisinde gömülmesini sapladı.

Bakım evindeki insafsız hemşireler tarafından mı yoksa yabancı bir kişi tarafından mı darp edildiğinin araştırılıp ortaya çıkartılmasını istiyorum.







Not: Söz konusu bakım evinin ve kişilerin ismi iddialar doğrulanıncaya kadar gizli tutulmuştur.









Kaynak: Haber Kıbrıs



















