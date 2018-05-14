Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla, Saime Ercan’ın küratörlüğünde hazırlanan “Annelerin Resimleri Karma Resim Sergisi” Buğday Camii’nde açıldı. Etkinlikte semazen ve medeniyetler dans gösterisi de yapıldı.Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter’in açılışını yaptığı 21 annenin resimlerinden oluşan sergi, 19 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Arter açılışta, etkinlikte resimleri sergilenen annelere teşekkür...



Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla, Saime Ercan’ın küratörlüğünde hazırlanan “Annelerin Resimleri Karma Resim Sergisi” Buğday Camii’nde açıldı.

Etkinlikte semazen ve medeniyetler dans gösterisi de yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter’in açılışını yaptığı 21 annenin resimlerinden oluşan sergi, 19 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Arter açılışta, etkinlikte resimleri sergilenen annelere teşekkür etti, anneler gününü kutladı.

Küratör Saime Ercan da gecede anneler için şiir okuyarak, etkinliğe sponsor olduğu için başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Eğitmen Yıldız Başman ise, etkinliği anneleri onurlandırmak için yaptıklarını ifade etti.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

