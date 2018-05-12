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Anneler Günü... Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: “onları Her Zaman Hatırlayıp El Üstünde Tutmak İçin Gayret Edelim”

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, annelerin sadece Anneler Günü’nde değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Anneler Günü... Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: “onları Her Zaman Hatırlayıp El Üstünde Tutmak İçin Gayret Edelim”

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, annelerin sadece Anneler Günü’nde değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:47
Anneler Günü... Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: “onları Her Zaman Hatırlayıp El Üstünde Tutmak İçin Gayret Edelim”
Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, annelerin sadece Anneler Günü’nde değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Gülten Feridun, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anneleri yılda bir gün anmak yetmemeli, onlara duyduğumuz sevgi ve saygımızı ifade etmeye Anneler Günü vesilesiyle alacağımız bir armağanla değil, onları her zaman hatırlayıp el üstünde tutmak için gayret etmeli, maddi değil manevi olarak, bizlerden bekledikleri bir çift tatlı söz ile gülüşü, hazır onlara hayatta iken onlardan esirgememeli, sık sık ziyaretlerine gidip hatırları sorulmalı elleri öpülmeli” ifadelerini kulandı.

Anneler Günü’nün bugün, kadına karşı şiddet uygulamalarının gölgesinde kutlanmakta olduğunu belirten Feridun ayrıca kadınlara saygı ve sevgi ile yaklaşılması, kadına karşı şiddetin son bulması ve ayrımcılık yapılmamasıyönündeki beklentilerini dile getirdi.

(ID/ÖK)
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