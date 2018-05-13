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Anneler Günü... Güngördü: “barış, Sevgi Ve Güzellik Tohumları Ekecek En Önemli Varlık Annedir”

Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Anneler Günü” nedeniyle mesaj yayımlayarak, annelerin yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Anneler Günü... Güngördü: “barış, Sevgi Ve Güzellik Tohumları Ekecek En Önemli Varlık Annedir”

Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Anneler Günü” nedeniyle mesaj yayımlayarak, annelerin yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 08:11
Anneler Günü... Güngördü: “barış, Sevgi Ve Güzellik Tohumları Ekecek En Önemli Varlık Annedir”

Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Anneler Günü” nedeniyle mesaj yayımlayarak, annelerin yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.
Tüm annelerinin gününü kutlayan Nidai Güngördü, “Huzurla dolu bir dünyanın temelleri, annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı bireylerle mümkündür. Dünyada barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annedir” dedi.
Annelerin hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olduğunu da söyleyen Güngördü,  mesajında “Anneler her zaman baş tacımızdır” ifadesine yer verdi. 
(RÇ/HÖ)
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